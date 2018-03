Diario de un vigilante del Museo del Prado

Este trabajo no es sólo informar una y otra vez a los visitantes sobre las normas del Museo. No es sólo desesperarse cuando te quieren tomar el pelo y hacer la fotografía aun cuando saben que no está permitido. No es sólo llegar a punto del infarto cuando ves que acercan los dedos, los planos, los bolígrafos, las patillas de las gafas, las botellas de agua,... a los cuadros. No es sólo aburrirte en los momentos de soledad en la sala. No son sólo cosas negativas.