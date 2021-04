Detenido un médico en Murcia por violencia de género y amenazas de muerte

La Policía arrestó al presunto agresor cuando intentaba evitar que su pareja le denunciase por malos tratos. La discusión había comenzado cuando le comentó su intención de separarse. En ese momento, explicaba ella, el detenido comenzó a insultarla y a gritarle: "No tengo tiempo para separarme, quiero tener un hijo contigo, y no tengo tiempo de buscarme otra, voy a intentar tener un hijo contigo y si no podemos porque eres estéril, te mato”. El detenido continuó abofeteándola y gritándole: “Lo que te estoy haciendo te lo mereces”