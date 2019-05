La desigualdad está matando la Unión Europea

La desafección hacia Europa entronca directamente con esta desigualdad creciente entre vecinos. En los últimos años, los líderes de Bruselas han asumido que la viabilidad de la Unión Europea ya no depende de garantizar el pago de la deuda a los acreedores. Si no se logra extender el bienestar a todos los ciudadanos, no quedará proyecto que defender.