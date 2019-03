Reseña del libro La deshumanización del varón, que traza un relato histórico de los roles tradicionales de género donde el hombre tiene mayor estatus y la mujer mayor protección: «La mujer que exige protección no pierde su feminidad pero el hombre que la solicita sí ve dañada su reputación como hombre a ojos de la sociedad, ya sea por percibirlo como menos hombre (en el caso del tradicionalismo) o como un privilegiado que va de víctima y que no tiene derecho a queja (en el caso del feminismo). El hombre no exige protección», la ofrece.