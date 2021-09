La deshonestidad es contagiosa: escándalos de corrupción y robos en supermercados

Los resultados muestran que en los días siguientes a la noticia de un escándalo de corrupción, los clientes que viven en el municipio del escándalo tienen 2,3 puntos porcentuales más de probabilidad de no declarar que los compradores que viven en los otros municipios. Dado que, por término medio, el 14% de los compradores no declaran, esto implica un aumento del 16% en la probabilidad de no declarar. El efecto comienza el día después de que se haga público el escándalo de corrupción