Denuncia a un ligue (en grado de tentativa) por pasarse media película mirando el WhatsApp

Si no has visto ‘Guardianes de la Galaxia’, tal vez ‘Guardianes de la Galaxia, volumen II’ resulte demasiado enrevesada, así que la mujer hizo lo que haría cualquiera en ese brete: “estuvo leyendo y enviando mensajes de texto, no menos de 10 o 20 veces durante 15 minutos”, según consta en la denuncia que Vezmar puso en los juzgados de la localidad, exigiendo a Cruz la devolución de los 17,31 dólares invertidos en invitarle al cine.