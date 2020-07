Dejemos de hablar sobre "Combatir el cáncer" (eng)

No es justo llamar a un diagnóstico y al plan de tratamiento "una pelea". Sugiere que cuando el cáncer hace lo que a menudo hace el cáncer, y el paciente sucumbe a la enfermedad o a complicaciones de la enfermedad o el tratamiento, no peleó lo suficiente o se dio por vencido. Este tipo de retórica puede ser perjudicial para los pacientes, sus familias y sus cuidadores. Si un paciente ve el tratamiento contra el cáncer como una batalla que debe librarse, puede sentir que no ha hecho lo suficiente si el tratamiento no funciona.