En defensa de la argumentación: “La libertad intelectual y las guerras culturales” por Piers Benn

El filósofo Piers Benn defiende en su último libro "Intellectual Freedom and the Culture Wars" que hay algo profundamente equivocado en la actual cultura intelectual. Y no es solo un problema de la izquierda, la derecha también se dedica a la cultura de la cancelación, la hipérbole, el avergonzamiento y todo lo demás. Benn recomienda que deberíamos tratar a la gente con caridad, como si fueran precisamente lo que dicen y no fueran fanáticos en secreto. Hacerlo traería claridad a nuestros malhumorados debates.