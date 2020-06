Decenas de pollos y gallinas salvajes están aterrorizando a los vecinos de un barrio en Nueva Zelanda

Los vecinos describen la ‘invasión’ como si fuese ‘salida de una novela de Stephen King’. Los más de 4.000 residentes del vecindario de Titirangi, en Auckland, no daban crédito a lo que se encontraron cuando se levantó el confinamiento: decenas de pollos por todas partes, que ensucian todo a su paso y no les dejan dormir. “Ha hecho resurgir antiguas rencillas y divisiones en el barrio”, ha dicho Greg Presland, representante de la comunidad y portavoz del comité que se ha responsabilizado del problema, según recoge el diario The Guardian.