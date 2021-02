DAREDEVIL: analizando a un superhéroe de barrio

Daredevil no es un personaje de cómic tan popular como pueden serlo el Capitán América, Superman o Batman. No obstante, en la actualidad con el éxito de su serie en Netflix y en origen a raíz del cómic Born Again escrito por Frank Miller y dibujado por David Mazzuchelli en 1986, el personaje se ha ido recubriendo de una atmosfera oscura, reflexiva y realista, la cual, nos traslada junto al superhéroe de la Cocina del Infierno al corazón de temas morales y sociales como la corrupción política, la religión católica, el pecado o la justicia.