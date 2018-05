"Cuñado, he visto una oferta genial en la web. ¿Compro o es peligroso?"

Hoy os vengo a contar una historia de esas que seguro que os ha pasado alguna vez. Es el momento en el que te preguntas si debes seguir comprando en esta página web o no. ¿Es de fiar pagar por un producto que vendrá en el futuro en esta web? De eso va el post de hoy, de cómo yo decidí no hacerlo por precaución, sin llegar a saber si el sitio era una estafa o no.