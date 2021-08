Cultura ‘woke’: ¿ha importado Europa un debate propio de Estados Unidos?

El término, que pasó de definir a personas concienciadas con problemas sociales a ser arma arrojadiza desde la derecha, también recibe críticas desde el progresismo. Obama reprobó sus métodos y Macron alerta de que ciertas teorías sociales no tienen lógica en el Viejo Continente. Para ganar el oro en los Juegos Olímpicos no basta con entrenar durante años. Un atleta no puede ser woke. Al menos eso aseguraba hace poco Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, al enterarse de que la selección femenina de fútbol de su país se había llevado...