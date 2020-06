¿Cuántos coches puedes adelantar por un carril bici en la ciudad?

La movilidad dentro de las ciudades cada vez es más complicada para los coches, no solo por las restricciones que empiezan ha sufrir, si no porque no entran más coches por sus calles por mucho que se empeñen algunos políticos en ir en contra del progreso. En las principales ciudades desarrolladas de Europa la bicicleta ha tomado el control en lo que ha movilidad urbana se refiere, eso no es el futuro es el presente.