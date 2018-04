Cuanto más seguimiento mediático tienen deportes femeninos, más populares son (ENG)

¿Hay suficientes personas que vean los deportes femeninos como para garantizar una cobertura mejor y más sostenida? ¿O la gente no lo ve porque no hay una cobertura mejor? Esto es lo que sabemos: a muchas personas les encanta ver deportes femeninos y ese número siempre está creciendo. Pero es más difícil ser seguidor de los deportes femeninos porque no tienen la misma infraestructura mediática que los deportes masculinos. Si bien tenemos acceso sin precedentes a tantos eventos femeninos actualmente, tienes que buscar activamente la información.