“Cuando hay dificultades en España siempre hay un tío de BCN, un Illa”

Enric Juliana (Badalona, 1957) es el analista político del momento. El momento, en el periodismo, no suele ser una construcción líquida. Requiere estructuras, apuestas, formación, criterios abiertos y no dogmáticos –elementos caros, no instantáneos, de difícil aprehensión en solo un momento– que el periodista comparte con sus lectores. Acaba de aparecer Aquí no hem vingut a estudiar –en la edición en castellano Aquí no hemos venido a estudiar, también en Editorial Arpa–. Se trata de un libro ambicioso, sólido, de gran itinerario, que explica un