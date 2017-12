¿Cuándo dejaremos de hablar de esto? (Helena Resano)

"Cena de empresa, Navidad, empleados y empleadas juntos, copas, vino, champán, buff, demasiado champán y, para rematar la escena, música y bailes. Bufff, no me convence. Una situación demasiado peligrosa. Cancela, cancela. Este año no hay cena de Navidad". Más o menos este ha sido el proceso mental de más de un jefe de empresa este año. El goteo de denuncias de acoso sexual en Estados Unidos ha llevado a más de una empresa de Nueva York a cancelar la cita de diciembre...