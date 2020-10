Qué es y cuáles son las EUA - Autorizaciónes de Emergencia - de la FDA [ Eng ]

Bajo la sección 564 de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, el Comisionado de la FDA puede permitir que productos médicos no aprobados o usos no aprobados de productos médicos aprobados se utilicen en una emergencia para diagnosticar, tratar o prevenir enfermedades graves o de vida. Enfermedades o afecciones amenazantes causadas por agentes de amenaza QBRN cuando no existen alternativas adecuadas, aprobadas y disponibles.