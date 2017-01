Los Crímenes del Agua: Las memorias del profesor Ulises Flynn

“Cuando uno lee las memorias del profesor Ulises Flynn no se queda indiferente. Las escribió antes de morir, como si ese sexto sentido suyo que yo siempre creí que tenía, se lo hubiese dicho. Recibí noticias de su fallecimiento cuando estaba trabajando en un artículo independiente en uno de mis viajes a Oceanía. Me habían pedido que fotografiase la erupción de un volcán en Nueva Zelanda. Me llamó el redactor jefe de la revista. Él sabía cuánto me importaba el profesor. Por eso me dio la noticia con voz pausada. Mi primera reacción fue de...