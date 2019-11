El crimen de Los Galindos se cometió para ocultar una estafa

[Ampliación de un envío anterior] «El crimen de Los Galindos. Toda la verdad», un libro editado por Almuzara que ofrece nuevos datos sobre uno de los grandes enigmas de las postrimerías del franquismo. No fue una carnicería pasional. No había rencillas entre los asesinados. No se mataron unos a otros. Todos eran inocentes. Sólo el manijero, Manuel Zapata, tenía relación directa con los responsables de esta tragedia. Los demás tuvieron la desgracia de pasar por allí.