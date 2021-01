La covid sigue entrando en Mallorca por el coladero en los controles de Son Sant Joan

La laxitud en los controles sanitarios están convirtiendo en un coladero el aeropuerto de Palma. El control en las puertas de entrada para blindar la isla de nuevos casos importados está fallando y ya se están diagnosticando positivos en residentes de la isla a su regreso de la Península. «Al llegar al control del aeropuerto, donde están los tres pasillos, me pidieron el billete y me dijeron que podía pasar por donde los que venían con PCR hecha. Les dije que me tenía que hacer la prueba y me dijeron que no pasaba nada, que ‘pase, pase’»