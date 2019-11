Contactos de los CDR con Beatriz Talegón y el exlíder de Podemos en Cataluña

El sumario de la célula de los CDR incluye referencias a Beatriz Talegón y el exlíder de Podemos Cataluña Albano Dante Fachin.En una de las conversaciones intervenidas Ferran Jolis cuenta que montó un móvil seguro con SIM anónima para Talegón para eliminación de documentos, etc. También hacen referencia al 'hackeo' del móvil de Albert Rivera, Talegón estaba también interesada,pero no quería vincularse con persona ajenas a Jolis porque "no se fiaba". "Me estoy jugando el culo porque si me pillan me van a meter terrorismo y banda organizada" dijo