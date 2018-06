Confirman que Alberto Nisman fue asesinado por su denuncia contra Cristina Kirchner

Para la Justicia Argentina no hay dudas: Alberto Nisman fue víctima de un homicidio. En este sentido falló la Sala II de la Cámara Federal porteña, compuesta por los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia. Para los camaristas el ex fiscal fue asesinado como "directa consecuencia de la denuncia que formulara el 14 de enero de 2015 como titular de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado terrorista perpetrado contra la sede de la AMIA", acusando de encubrimiento a Cristina Kirchner y ex funcionarios de su gobierno.