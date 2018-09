Recientemente he tenido una experiencia muy positiva que me parece importante compartir. Se trata de un curso de conducción segura. En mi caso, lo he disfrutado en las instalaciones del RACC en Madrid, seguramente la mejor instalación de este tipo en España. El circuito de prácticas tiene zonas de pavimento deslizante (en color azul en la foto aérea) que, además, riegan abundantemente. De este modo se consigue que experimentemos a 40-50 km/h lo que pasaría a 90-100 km/h sobre pavimento normal.