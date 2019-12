Condenada a prisión permanente la madre que mató a su hija: «No tengo otra alternativa», afirma la juez

"No tengo otra alternativa", ha afirmado la juez al imponer prisión permanente revisable a una madre que mató a su hija de 9 años, la decimocuarta condena de este tipo que se impone en España. No obstante, la magistrada recuerda que la regulación de esta pena ha sido objeto de un recurso de inconstitucionalidad que aún no ha sido resuelto, y que "es obvio" que si se diera una eventual declaración de inconstitucionalidad de la pena "podría darse la revisión favorable a reo, en su caso".