Concursante de 'First Dates': "La declaración de la renta es lo más importante para enamorarme"

RD, de 23 años, se presentó en "First Dates" para encontrar pareja. Su vídeo de presentación: "Mis dos fobias son la pobreza y la normalidad." Con su cita: "Es que estoy un poco polioperado. Te puedo mandar a mi cirujano para que te haga unas cuantas operaciones, que te hacen falta... Yo busco un marido rico y en ti he visto que vas en transporte públicos y mis neuronas hacen ñi-ñi-ñi". Declinó una segunda cita porque "no tiene una Visa con muchos ceros. Ver la declaración de la renta es lo que más necesito para saber si me puedo enamorar".