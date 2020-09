La Comunidad de Madrid suspende la comparecencia para explicar el confinamiento por barrios

La Comunidad de Madrid ha decidido a última hora suspender la comparecencia para explicar los confinamientos por barrios. La medida, que había sido anunciada esta mañana por el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, no ha sido aún confirmada por ningún canal oficial del Gobierno regional, por lo que se esperaba una ratificación que, de momento, no se ha producido porque las medidas "no están cerradas". Previsiblemente, Aguado iba a explicar el anuncio que ha realizado esta mañana el viceconsejero de Salud Pública.