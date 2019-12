Comportamiento de jugadores del Real Madrid y Atlético de Madrid visitando niños con cáncer

Los jugadores vienen con cámaras y sus representantes. Les dan a los niños las bolsas sin tocarlos,sin dirigirles la palabra, se sacan las fotos acercándose y se quitan rápido. No se dan cuenta que son ellos mas peligrosos para los niños, que los niños para ellos. Que el cáncer no se contagia pero un catarro si. Y lo mas lamentable es que los representantes te digan: no habléis a mi representado, no podéis subir fotos con ellos a redes sociales porque os podemos denunciar y se van.