Una compañera del máster de Montón: "En ningún momento nos dijeron que podía ser a distancia

Cristina cursó el máster con la exministra Carmen Montón y niega que se pudiese cursar de forma online Esta mujer vivía y trabajaba en Soria. Tenía que negociar con sus responsables la asistencia al máster y dormía en la capital los días de clase"Te sientes discriminada o que te hacen de menos. No me parece justo que no se le de a todo el mundo la misma oportunidad", cuenta a eldiario.es sobre la versión de la política socialista de que se podía cursar a distancia