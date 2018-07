Cómo es la vida en Fort Smith, "la ciudad más infeliz" de Estados Unidos

"Aquí no se trata de que la gente tiene dificultad para conseguir comida. Es simplemente que no come". Lo dice y después larga una carcajada nerviosa. Charolette Tidwell es una enfermera jubilada de 72 años que desde hace una década se viene gastando la mitad de su pensión en comprar alimentos para repartirlos entre 1.200 adultos y niños que aguantan hambre en Fort Smith, Arkansas. "Yo me di cuenta de ese problema cuando en un supermercado local un tendero me contó la historia de una pareja que compraba comida para gatos para alimentarse".