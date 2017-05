¿Cómo es tener sexo seguro para alguien con VIH?

No es imposible que alguien con VIH y bajo tratamiento efecto infecte a otros, pero sí es "increíblemente baja" la posibilidad. Si logras bajar la carga viral, por debajo del nivel de detección en los exámenes de laboratorio, es muy poco probable transmitir el virus. No es imposible, pero es muy poco probable. El riesgo es mucho menor al 1%. Conseguir carga viral indetectable puede ser difícil. Tienen que tomar la medicación todos los días, no interrumpirla nunca. Aún con indetectabilidad hay quien sigue recomendando el uso de condones.