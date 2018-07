¿Cómo sería el protector solar ideal? ¿Hay productos comerciales que lo cumplan? ¿Puedo hacerlo yo mismo?

El protector solar ideal bloquearía los rayos UV A y B que causan las quemaduras solares, la inmunosupresión y los radicales libres. Seguiría siendo eficaz en la piel durante varias horas y no tendría ingredientes perjudiciales cuando se degradase por los rayos UV. No contendría ingredientes tóxicos ni nanopartículas. Sería preferiblemente un filtro físico con óxido de zinc y dióxido de titanio, o mejor aún, sólo con óxido de zinc. Veamos ejemplos de productos comerciales recomendables y no recomendables. O hazlo tú mismo con esta receta...