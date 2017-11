Cómo conquistar a una mujer usando tu perro

En 2004, investigadores de la University of Bretange Sud de Francia contrataron a un tipo de nombre Antoine cuya tarea era acercarse a mujeres con la siguiente frase: “Hola, mi nombre es Antoine. Solo quiero decir que creo que eres muy bonita. Tengo que trabajar esta tarde, pero me preguntaba si me darías tu número de teléfono. Te llamaré más tarde y podemos tomar algo”. Los resultados fueron sorprendentes. Sin un perro, Antoine tuvo un éxito cada 10 intentos. Con un perro, Antoine tuvo un éxito cada 3 intentos.