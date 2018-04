Un cómico negro pide un café gratis en el Starbucks como "compensación al racismo" y se lo dan [EN]

El cómico negro Bryan Sharpe ha publicado un vídeo en Twitter en el que se graba entrando en un Starbucks y diciéndole a la camarera: "He oído que todos vosotros sois unos racistas, así que vengo a por mi café gratis. Escuché que no os gustan los negros y he venido a que me deis mi cupón de compensación". La camarera blanca pelirroja le preparó un café y se lo dio gratis: "Te lo voy a dar. Lo vi en Twitter anoche y pensé: ¡what the fuck!"