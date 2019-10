Ha sido ver las imágenes del ministro Marlaska justificando ante los medios su cena en un restaurante durante la crisis catalana y pensar qué suerte tuvieron otros políticos que ejercieron su oficio cuando no había Twitter, porque entonces no supimos minuto a minuto qué comían y sobre todo dónde comían. Me refiero, por ejemplo, a cuando el Prestige eran solo unos «hilillos».