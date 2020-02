Coleccionar monedas de 2 euros: guía práctica para principiantes

Justo en el mismísimo momento en el que decidí que quería coleccionar monedas de 2 euros vinieron a mi cabeza 40 millones de preguntas. ¿Por dónde empiezo? ¿Las cojo del cambio o hay alguien que las vende? ¿Dónde las guardo? ¿Cuánto cuesta coleccionarlas? ¿Qué hago si me aburro y no quiero coleccionar más? Lo que vas a leer aquí es lo que me hubiera gustado que me hubiera dicho alguien en mi primer mes coleccionando monedas. Es un manual básico para aquellos que quieren empezar a coleccionar euros pero no tienen mucha idea de numismática.