Competencia le exige devolver 12,3 millones en primas cobradas por su central termosolar de Puertollano por "presuponer", según la empresa, que "parte de la energía" se generó "no con fuente solar sino con gas"La eléctrica ha recurrido en la Audiencia Nacional y dice que puede "demostrar de forma fehaciente" que no cometió "ninguna irregularidad" y "no vendió electricidad adicional"