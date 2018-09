Ciudadanos mantendrá la presión contra los lazos amarillos en Cataluña

Lejos de cambiar o de sustituit su estrategia sobre Cataluña, Ciudadanos no bajará la guardia en la defensa de los derechos constitucionales de los catalanes, como por ejmplo, por la cuestión de los lazos amarillos. Fuentes del partido de Albert Rivera no terminan de aclarar si el presidente de la fomación y su número ‘uno’ en Cataluña, Inés Arrimadas, volverán o no a quitar lazos en las calles donde estén colocados, como sí hicieron este miércoles en Alella (Barcelona).