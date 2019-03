Cientos de mujeres son compradas y violadas para tener hijos en China

El informe 'Danos un bebé y te dejamos marchar' revela la trata de birmanas vendidas a ciudadanos chinos para procrear, “La familia me metió en una habitación. Allí me maniataron de nuevo... Cerraron la puerta durante uno o dos meses. Cuando era la hora de almorzar, me enviaban comida. Lloraba mucho... Cada vez que el hombre chino me traía alimentos me violaba”, explica una mujer birmana vendida...