Científicos de la Universidad de Glasgow presentan primeros hologramas con funciones táctiles

El equipo de Bendable Electronics and Sensing Technologies (BEST) de la Universidad de Glasgow presentan un nuevo proyecto que roza la ciencia ficción. Y nunca mejor dicho, la tecnología holográfica es parte de la realidad desde hace años, pero la presentada por el equipo liderado Ravinder Dahiya tiene feedback táctil. Por lo tanto, los que la usen sentirán un roce en los dedos y manos de acuerdo a lo que estén manejando en un ámbito digital. La tecnología está en su fase de presentación por lo que todavía no hay funciones aplicables...