China: ¿Distopía o chivo expiatorio?

No sé si soy un bicho raro entre los emigrados a China pero ya empiezo a estar un poco harto de todas esas noticias tan de moda que venden a este país como una distopía ascendida del mismísimo infierno. Entre el sistema de crédito social y el de reconocimiento facial se ha montado un festín de desinformación sensacionalista que me preocupa bastante, no solo por su forma de alimentar el desconocimiento sobre China, sino también por lo mucho que se presta a deshumanizar a la sociedad del gigante asiático...