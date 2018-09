China cancela conversaciones comerciales con EEUU, según el WSJ

China canceló las próximas conversaciones comerciales con Estados Unidos y no enviará al vice primer ministro Liu He a Washington la próxima semana, reportó el Wall Street Journal, que citó a fuentes.El periódico sostuvo que una delegación de nivel medio iba a viajar a Washington antes de la visita de Liu, pero ahora esto no ocurrirá. A principios de esta semana, China sumó aranceles a productos estadounidenses por valor de 60.000 millones de dólares después de que Washington determinara gravámenes a las importaciones desde el gigante asiático