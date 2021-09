Una discusión en el chat de padres de whasap acaba en una pelea a las puertas del colegio evangélico donde acuden las niñas

Tras la pelea en la puerta del colegio, habló la mujer del hombre que podría perder el ojo: “Lo patearon en el piso”. La brutal pelea ocurrió ayer al mediodía en la puerta del colegio Instituto Evangélico Americano, ubicado en Manuel Belgrano 4720 de la localidad de Caseros. “El día anterior [por el miércoles] me había amenazado, me dijo que me iba a matar a trompadas, porque se ofendió. Y yo hice la alerta al colegio”, explicó.