Los «chaquetas negras» del mayo francés

El verano de 1959 fue conocido en toda Francia como «el verano de los blousons noirs», la subcultura francesa inspirada en la cultura anglosajona, especialmente en el rock and roll, las motos y la imagen de chaquetas negras (blousons noirs es «chaquetas negras»). Tuvo sus réplicas, más o menos similares, pero adaptadas al contexto de cada país, en toda Europa. A mediados de los cincuenta, con el auge del rock and roll y la cultura que arrastró, casi no se salvaba ningún país de una oleada de cuero negro, cadenas y brillantina.