Una cerdita de 6 metros para luchar por los derechos de los animales: "Esperanza"

La Iniciativa Ciudadana Europea 'End the Cage Age - No más jaulas', impulsada por la organización Compassion in world farming en colaboración con el Partido Animalista (PACMA), necesita llegar al millón de firmas, y actualmente cuenta con 300.000, para reclamar al Parlamento Europeo el fin de la cría de animales confinados en jaulas. Para ello se han sumado a nivel europeo más de 140 organizaciones y a nivel español, 12 organizaciones junto con Compassion in world farming.