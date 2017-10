Cataluña: los tontos del pueblo se creyeron muy astutos

Pegué un brinco. Estaba ordenando periódicos viejos en mi casa de 'entre meses' en Ortigueira (A Coruña). Y leo este titular, díganme ustedes si no es una casualidad: "El peligro es que en tiempos de crisis busquemos un salvador". Y lo dice el Papa Francisco, argentino, jesuita y franciscano. Pensé que había que tener en cuenta esas palabras, aunque no estuviera influido directamente por el Espíritu Santo o por alguna de las altas autoridades celestiales. Pero no: se refería a Donald Trump, en una entrevista del director…