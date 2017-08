La Casa Blanca nombra a la ex modelo de 28 años Hope Hicks como directora de comunicaciones

Hicks, de 28 años, (ex modelo) fue portavoz de comunicaciones para Trump durante la campaña electoral de 2016, y trabajará mano a mano con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, hasta que el equipo del multimillonario encuentre un sustituto definitivo para Scaramucci. El puesto de director de comunicaciones fue ocupado por Anthony Scaramucci, un empresario de Nueva York que fue derrocado después de tan solo 10 días en el cargo tras una descripción obscena que le hizo a un reportero de la revista The New Yorker.