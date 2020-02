Carpetazo de la Oficina Anticorrupción al caso de los pluses de residencia de los políticos

Los altos cargos de Baleares que no están empadronados en Mallorca perciben desde hace 20 años un plus específico de 22.000 euros anuales, destinado a cubrir los gastos de alquiler de una vivienda. La Oficina Anticorrupción de Baleares cierra el asunto al no observar ningún indicio de irregularidad entre quienes están percibiendo el plus durante la actual legislatura. Recordemos que los cargos de Podemos empadronados fuera de la isla ya renunciaron a cobrar la totalidad de este importe.