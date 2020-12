En España podremos disfrutarlo de forma legal gracias a la aplicación Manga Plus el domingo 3 de enero a partir de las 17:00 horas. El manga de One Piece se lleva publicando en las páginas de la revista Weekly Shônen Jump desde el año 1997, acumulando ya un total de 97 tomos recopilatorios en el mercado japonés. No se trata de una serie más, sino que es todo un icono de la cultura otaku