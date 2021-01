El callejón sin salida de los menores inmigrantes extutelados cuando cumplen los 18 años

Se calcula que la edad de emancipación de los españoles roza los 30, según el Injuve. “Les hacemos emancipar 11 años antes que al resto y pasan de estar con una presencia educativa las 24h a buscarse la vida al cumplir los 18” En el caso de los jóvenes inmigrantes el salto al vacío es todavía más grande. No solo dejan de estar tutelados, sino que no disponen de un permiso de trabajo. Algunos no tienen tan siquiera el de residencia y, los que sí lo tienen, se enfrentan a una montaña de trabas burocráticas.