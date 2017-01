Siempre he tenido en cuenta, a la hora de comprar y cocinar, buscar productos de época y de cercanía. Tenemos la suerte de que las Estaciones del año nos deparan productos variados, dignos de presidir cualquier mesa, por simple que sea. No es normal comer cosas frías, ni productos que no sirvan para colmar el frio. Hoy comeremos Calçots, con Salsa Romescu. Como explican los expertos, Calçot es una variedad de la cebolla, habitual en la zona interior de Catalunya, de manera especial en Tarragona y tierras del Ebro.